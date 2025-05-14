دهوك يقسو على الطلبة بهدفٍ متأخر ودمى الأطفال تسرق الأنظار.. صور

شفق نيوز/ فاز فريق دهوك على ضيفه فريق الطلبة بنتيجة 1-0، في ختام مواجهات الجولة 33 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الـ8:30 مساءً على ملعب دهوك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل دهوك هدفاً رائعاً من تسديدة قوية عن طريق اللاعب لوكاس شليمون في الدقيقة 82.

وقام حكم اللقاء محمد طارق بطرد مدرب فريق دهوك مسعود ميرال في الدقيقة 58 لتجاوزه في اعتراضاته، ليكمل دهوك المباراة بدون مدربه حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 51 بالمركز السابع، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 56 بالمركز الرابع.

وشهد اللقاء حالة إنسانية وبمبادرة إدارة نادي دهوك، حيث قام جمهور نادي دهوك بإلقاء الدمى ولعب الأطفال بأعداد هائلة إلى أرضية الملعب في الدقيقة 15 من الشوط الأول، وذلك تضامناً ودعماً للأطفال المصابين بالسرطان.