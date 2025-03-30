دهوك يفوز على زاخو بهدف "قاتل" والكهرباء يكرم وفادة اربيل بثلاثية

شفق نيوز/ حقق فريق دهوك فوزاً "قاتلاً" على ضيفه زاخو، فيما "صعق" الكهرباء ضيفه أربيل بثلاثية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري نجوم العراقي لكرة القدم.

و‏جرت مباراة دهوك وزاخو على ملعب دهوك عند الساعة التاسعة والربع مساءً، وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 1-0.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها حتى الثواني الأخيرة من عمر اللقاء حيث سجل دهوك هدف التقدم من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+4.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 37 بالمركز السادس، وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 49 بالمركز الثاني.

وفي مباراة أخرى ضمن المنافسات نفسها جرت على ملعب الزوراء بنفس التوقيت، فاز فريق الكهرباء على ضيفه أربيل بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل فريق أربيل أولاً في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب كيلان لقمان، وأدرك فريق الكهرباء التعادل في الدقيقة 39 عن طريق أحمد عابد.

وفي الشوط الثاني أضاف الكهرباء هدفين عن طريق محمد سويعيد في الدقيقة 62، ووكاع رمضان في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 31 بالمركز 13، وتجمد رصيد أربيل عند النقطة 32بالمركز12.