دهوك يفوز على القاسم بمباراة مؤجلة في دوري النجوم

شفق نيوز/ فاز فريق دهوك على ضيفه فريق القاسم بنتيجة 2-0 في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لدور نجوم العراق لكرة القدم.

‏المباراة التي جرت على ملعب دهوك، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني، جاء هدف دهوك الاول عن طريق المحترف الشرقي البحري في الدقيقة 55 ، وأضاف دهوك هدفه الثاني في الدقيقة 72 عن طريق كريم درويش.

ورفع دهوك رصيده للنقطة 15 بالمركز العاشر، بينما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 11 بالمركز 16، وجاء تأجيل المباراة لمشاركة دهوك في بطولة أندية الخليج.