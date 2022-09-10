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دهوك يعود الى الدوري العراقي الممتاز وسمو يوعز بتكريم الفريق

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-10T16:56:12+0000
دهوك يعود الى الدوري العراقي الممتاز وسمو يوعز بتكريم الفريق

شفق نيوز/ نجح فريق نادي دهوك لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بالعودة إلى الدوري العراقي الممتاز ومغادرة دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه على فريق نادي امانة بغداد.

وانطلقت مباراة "بلاي أوف" المؤهلة إلى الدوري الممتاز في الساعة السادسة مساء على ملعب المدينة شرقي العاصمة بغداد، وانتهت بفوز دهوك بنتيجة 2-0، وبذلك عاد الفريق إلى دوري الأضواء للموسم المقبل 2022-2023.

وانتهى الشوط الاول بتقدم دهوك على امانة بغداد بهدف دون رد جاء في الدقيقة 15 عن طريق دهو برنس اوبوكو.

وفي الشوط الثاني سجل كريم دلي من كرة قوية من خارج منطقة الجزاء عجز عن ردها حارس مرمى امانة بغداد سرهنك محسن في الدقيقة 81.

واوعز شاكر احمد سمو مدير عام الرياضة في اقليم كوردستان، بتكريم فريق نادي دهوك لكرة القدم بمناسبة تأهله الى الدوري العراقي الممتاز، وتقديمه مستوى متميز وتحقيق الفوز على منافسه فريق امانة بغداد.

جاء ذلك باتصال هاتفي من سمو بوكالة شفق نيوز، بعد فوز دهوك وتأهله رسميا ليكون الفريق الكوردستاني الرابع الذي يلعب في الدوري العراقي الممتاز الى جانب اربيل، وزاخو، ونوروز.

يذكر ان دهوك توج بلقب الدوري العراقي الممتاز للموسم 2009-2010 بعد فوزه على الطلبة بهدف دون مقابل جاء عن طريق خالد مشير.

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