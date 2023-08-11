دهوك يعلن عن جهازه الفني لدوري المحترفين العراقي

شفق نيوز / أعلنت الهيئة الإدارية لنادي دهوك، يوم الجمعة، تسمية مدرب الفريق وكادره المساعد لموسم دوري المحترفين الكروي المقبل.

وقال رئيس نادي دهوك، عبد الله جلال، لوكالة شفق نيوز، إن "الكادر الفني الذي سيقود صفوف فريق النادي في دوري المحترفين الموسم 2023-2024، سيتألف من سليمان رمضان مدرباً للفريق، وحيدر صباح مساعداً للمدرب، وخالد عطية مدرباً لحراس المرمى، إضافة إلى تسمية جاسم محمد حاجي مديراً للفريق، وخالد مشير مشرفاً للفريق، وعلاء عبد عون محللاً فنياً، وطارق محمد أحمد مدرباً للياقة البدنية".

وأضاف جلال، أن "الهيئة الإدارية لنادي دهوك، جددت عقود أربعة لاعبين لتمثيل الفريق للموسم المقبل 2023-2024، وهم زاكري كراهير، وموسيس لوكاس، وريوان أمين، ونورو سولى".

وكان فريق دهوك لكرة القدم، قد احتل المركز 12 في ختام الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023، برصيد 50 نقطة.