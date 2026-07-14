دهوك يعزز تحضيراته بمعسكر تركيا وأربيل يشكوهم بسبب خطف حارس مرماه

شفق نيوز- بغداد

ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد، تواصل إدارة نادي دهوك خطواتها التحضيرية لتعزيز جاهزية الفريق للموسم 2026 - 2027 من دوري نجوم العراق، حيث توصلت إدارة النادي برئاسة عبد الله جلال إلى اتفاق مع إدارة نادي آمِد سبور التركي لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين.

وستقام المباراة يوم 30 تموز/يوليو الحالي، في مدينة أنطاليا التركية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للفريق خلال معسكره الخارجي، في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة وتوطيد أواصر التعاون الرياضي بين الناديين.

وفي سياق متصل، تقدم نادي أربيل بشكوى رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة العراقي، بشأن تعاقد نادي دهوك مع حارس مرماه والمنتخب الوطني كميل سعدي، بداعي وجود مخالفة تتعلق بتوقيت إبرام العقد.

ويرى نادي أربيل أن الحارس كان لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي يمتد لموسم واحد، وأن المتبقي من مدة العقد كان شهراً واحداً عند توقيع اللاعب مع دهوك.

وأشار نادي أربيل إلى أن كميل سعدي، وقع عقده مع دهوك خلال شهر أيار/مايو الماضي، قبل انتهاء ارتباطه الرسمي مع أربيل، معتبراً أن ذلك يمثل تجاوزاً لبنود العقد وضوابط الانتقالات والتعاقدات المعتمدة، وعلى اثر ذلك قام ممثل عن النادي بتقديم الشكوى الى الجهات المختصة للمطالبة بالنظر في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.