دهوك يعتزم توزيع 25 ألف قميص لعب وساعة إلكترونية بافتتاح دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ قال رئيس نادي دهوك عبدالله جلال، يوم الخميس، إنه سيتم توزيع 25 ألف قميص لعب وساعة إلكترونية في حفل افتتاح دوري نجوم العراق الذي سيحتضنه ملعب النادي.

وأضاف جلال خلال المؤتمر الصحفي لحفل افتتاح دوري نجوم العراق 2024-2025 الذي عقد اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نتشرف باستضافة أول حفل افتتاح رسمي في تاريخ الدوري العراقي في محافظة دهوك"، موضحاً أنه "سيتم توزيع 25 ألف قميص لعب وساعة إلكترونية في مدرجات المباراة ليكون الجمهور جزءا من فعاليات الحفل".

وتابع "سيتواجد 1000 شخص من القوات الامنية في الملعب وتأمين حفل الافتتاح"، لافتا الى ان "50‎% من تذاكر حفل الافتتاح بيعت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمباراة".

وأشار جلال الى ان "الادارة لن ترضى بما حققه فريقها الكروي في الموسم السابق ونسعى لحصد مركز أفضل من الرابع".وناشد جلال رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني بالالتفات لدعم اندية اقليم كوردستان اسوة بباقي اندية الدوري العراقي.

وختم حديثه بالقول، "لا اطمح ولم أفكر في الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم في دورته الجديدة".