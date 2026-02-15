دهوك يضم حارس مرمى جزائري لصفوفه

شفق نيوز- بغداد

اعلنت إدارة نادي دهوك رسمياً، عن ضم الحارس الجزائري ليونارد عقون، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى بفريقها الكروي في الجولات المقبل في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وبذلك يرتفع عدد الحراس المحترفين الأجانب الى اربعة حراس يلعبون ولأول مرة في تاريخ الدوري العراقي.

وكان نادي نفط ميسان، قد ضم الحارس الكرواتي أنطونيو توتا لصفوفه، والحارس محمد العمواسي من الأردن مع فريق نادي النجف، والحارس ابراهيم عالمة من سوريا مع فريق نادي الغراف، واخيرا ليونارد عقون من الجزائر مع فريق دهوك.

والتعاقدات مع حراس المرمى من المحترفين في الدوري العراقي، يعد لأول مرة في تاريخ الدوريات، إّ لم يحدث ذلك في المواسم السابقة.