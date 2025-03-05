دهوك يضع قدماً في نهائي أبطال الخليج بفوز على الاتفاق السعودي

شفق نيوز/ حقق نادي دهوك فوزا مهما، يوم الأربعاء، على مضيفه الاتفاق السعودي بنتيجة 1-0 في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب "إيجو" بنادي الاتفاق في الدمام السعودية عند الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت العراق والسعودية.

انتهى الشوط الاول بتقدم دهوك بهدف برأسية مارلون دوس سانتوس في الدقيقة 43، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

وستُجرى مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء الموافق 12 آذار/ مارس الجاري على ملعب دهوك حيث ستحسم نتيجة المباراتين هوية الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية.