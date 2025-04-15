دهوك يصنع التاريخ ويتوج بدوري أبطال الخليج لكرة القدم

شفق نيوز/ توّج فريق دهوك بأول لقب عراقي في بطولة كأس الخليج للأندية لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تحقيقه الفوز على ضيفه فريق القادسية الكويتي بنتيجة 2-1 في مباراة إياب نهائي.

وجرت المباراة على ملعب دهوك في الساعة السابعة مساءً، وكانت مباراة الذهاب التي جرت في دولة الكويت انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني جاء هدف دهوك في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب سيابند عگيد، وتمكن فريق القادسية من تعديل النتيجة في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب محمد صوله، وعاد دهوك وسجل هدفه الثاني في الدقيقة 90+3 عن طريق المحترف البرازيلي مارلون.

وكان فريق دهوك قد حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز على فريق الاتفاق السعودي ذهاباً وإياباً 1-0، بينما تأهل فريق القادسية الكويتي بعد فوزه على النصر الإماراتي ذهاباً بنتيجة 1-0 وخسر في الإياب بنتيجة 1-2، ليحسم تأهله بركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-3.