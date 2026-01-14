دهوك يشكو "التحكيم" في مباراة أربيل ويطالب بحقه

شفق نيوز- دهوك

أعلنت إدارة نادي دهوك الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، عن رفع شكوى رسمية إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام نادي أربيل، والتي أُقيمت يوم أمس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة وانتهت بفوز أربيل بنتيجة 2-1.

وأكدت إدارة نادي دهوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مباراة أربيل ودهوك، التي جرت على ملعب فرانسو حريري، رافقتها قرارات تحكيمية مجحفة أثّرت بشكل مباشر في مجريات اللقاء ونتيجته، وألحقت ضرراً واضحاً بفريق دهوك".

ولفتت إلى أن "إدارة النادي قامت بتقديم شكوى رسمية ضد طاقم تحكيم المباراة، مطالبةً الجهات المختصة في الاتحاد العراقي لكرة القدم بمراجعة تلك القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأوضحت إدارة نادي دهوك أنها تترقّب "ردّ اللجان المختصة في الاتحاد"، مؤكدةً في الوقت ذاته استمرارها في "المطالبة بحقوق النادي وجماهيره حتى آخر لحظة، إلى أن تظهر الحقيقة كاملة".

وكان فريق أربيل قد حقق الفوز على ضيفه فريق دهوك، مساء أمس الثلاثاء، بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 12 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، في مباراة جرت على أديم ملعب فرانسو حريري، وسط أربيل عند الساعة 5:30 مساءً.

وتأخرت لحظة انطلاق المباراة لمدة ربع ساعة نتيجة إشكالات تتعلق بتنظيم أماكن جلوس الجمهور، حيث تداخلت جماهير دهوك وأربيل على المدرجات ليتم حل الإشكال بعد ذلك ليعلن حكم اللقاء واثق محمد عن بدء المواجهة.

وبعد انطلاق اللقاء، لم تمض سوى ثماني دقائق حتى انقطع التيار الكهربائي وانطفأت إنارة الملعب، ما أدى إلى إيقاف المباراة مجدداً حتى الدقيقة الخامسة عشر.