دهوك يستغرب من بيان القوة الجوية ويدعو الى تعاون "يطفئ الفتنة"

شفق نيوز/ أعربت إدارة نادي دهوك، يوم الإثنين، عن استغرابها من البيان الذي أصدرته إدارة نادي القوة الجوية عقب نزول مشجعي نادي دهوك الى ارضية الملعب امس وحدوث مواجهات.

وجاء في بيان النادي الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نادي دهوك وجماهيره بريئون من كل ما تكلمت به إدارة القوة الجوية وكل العراق يعلم ان نادي دهوك اول نادي بدأ الدوري بشكل وافتتاحية جميلة وعمل على انجاح هذا الدوري".

وأشار البيان الى ان "احداث يوم امس بدأت في الدقيقة 92، بدءا من تهجم ثلاثة إداريين من القوة الجوية على حامل الكرات ذو ال12 عاما، وكرد فعل على هذا التهجم دخل 5 مشجعين الى الملعب، حيث تهجم عليهم لاعبو القوة الجوية وتسببوا لهم الأذى على الرغم انهم كانوا تحت سيطرة القوات الأمنية".

وتابع، "في مكالمة هاتفية بين رئيسي ناديي دهوك والقوة الجوية جرى بحث اخر التطورات بخصوص هذا الموضوع وابدى رئيس نادي دهوك استعداده لأي عمل يطيب الخاطر وتألمنا لما حدث يوم أمس، وتم القبض على الأشخاص الذين دخلوا للملعب وسترفع دعوى عليهم".

وأضاف، "ما أثار استغرابنا وآلمنا جملة (نحن كنا تحت الضغط وتعرضنا للتهديد بالقتل) ولا صحة لهذا الكلام ولم يتعرض اي مشجع أو عضو ضمن وفد القوة الجوية لاي اذى ورافقتهم القوات الأمنية حتى الخروج من المحافظة".

ودعت ادارة نادي دهوك، الإعلام الرياضي الى "التعاون من اجل ادارة الدوري بشكل اجمل"، مطالبة بتشديد الاجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث وبدلاً من اتهام بعضنا البعض نكمل عمل بعضنا لإطفاء هذه الفتنة".