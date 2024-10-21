دهوك يستضيف أهلي صنعاء في مستهل مشواره الخليجي غداً

شفق نيوز/ يواجه فريق دهوك غداً الثلاثاء ضيفه أهلي صنعاء اليمني، في اولى مواجهاته بدوري ابطال الخليج لاندية كرة القدم.

وتبدا المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العراق، على ملعب دهوك، وتعد مشاركة دهوك في بطولة الاندية الخليجية هي الاولى منذ تأسيسه.

وعين الاتحاد الخليجي لكرة القدم، طاقم تحكيم قطري بقيادة الحكم محمد الشمري، لإدارة مباراة نادي دهوك أمام أهلي صنعاء اليمني، التي ستقام يوم غد الثلاثاء في مستهل منافسات دوري أبطال الخليج للأندية.

وكانت قرعة بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، وضعت نادي دهوك، ممثل العراق، في المجموعة الأولى بجانب النصر الإماراتي، وظفار العماني، وأهلي صنعاء اليمني.

ويحتل فريق دهوك بعد انتهاء الجولة الثالث لدوري نجوم العراق للموسم 2024-2025 المركز 15 برصيد ثلاثة نقاط بعد تحقيقه الفوز الوحيد في الجولة الثالثة على مضيفه النجف 1-0.