دهوك يستضيف الشرطة في مؤجلة مهمة لحسم صدارة دوري النجوم

شفق نيوز/ أعلنت لجنة مسابقات دوري نجوم العراق تحديد يوم السبت الموافق 24 من الشهر الجاري موعدا لاقامة المباراة المؤجلة بين دهوك والشرطة ضمن منافسات الجولة (21) من دوري نجوم العراق.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز ان المباراة سيتضيفها دهوك على ملعبه عن السابعة مساءً لكلا الفريقين، مشيراً إلى أن هذه المباراة تمثل أهمية بالغة للشرطة، إذ أن فوزه أو تعادله يعني استعادته للصدارة من الزوراء.

ويتساوى الزوراء والشرطة بالنقاط ولكل منهما 71 نقطة لكن بفارق المواجهات المباشرة.

وبين ان فوز دهوك يعني حرمان الشرطة من الصدارة واقترابه من الدخول في اطار الفرق المتنافسة الاربعة الاولى حيث سيرفع رصيده الى النقطة 54 بالمركز الخامس.

وبين ان حظوظ دهوك قائمة للصدارة والتنافس على لقب دوري النجوم للموسم الحالي، لاسيما ان لديه خمس مواجهات مؤجلة بسبب خوضه بطولة كاس الخليج للاندية التي خطف لقبها مؤخراً .