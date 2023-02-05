دهوك يخطف ثلاث نقاط من مضيفه كربلاء في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ خطف فريق نادي دهوك ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه فريق نادي كربلاء، مساء اليوم الاحد، في منافسات الجولة 15 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراة في الساعة الخامسة مساء اليوم على ملعب كربلاء الدولي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة لفريق نادي دهوك في الدقيقة 76 عن طريق المحترف شافيو موموني.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 27 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 17 بالمركز الثالث عشر.