دهوك يخسر ودياً أمام "آمد سبورت" التركي في معسكره الإعدادي

شفق نيوز - أنقرة

خسر نادي دهوك أمام "آمد سبورت" التركي بنتيجة 2-0، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الخميس، ضمن المعسكر التدريبي المقام في تركيا، استعداداً لانطلاق منافسات دوري نجوم العراق للموسم الجديد.

وجاءت المواجهة في إطار البرنامج الإعدادي للفريق، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع جاهزية اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية من خلال سلسلة من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم.

ويواصل دهوك تحضيراته المكثفة في معسكره الخارجي، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية للمنافسات المحلية والاستحقاقات المقبلة.

وكان من المقرر أن يخوض دهوك مباراة كأس السوبر الخليجي أمام الريان القطري يوم الخميس 13 آب 2026 على ملعب نادي دهوك، إلا أن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قرر تأجيل اللقاء إلى إشعار آخر، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المنطقة.

يُذكر أن دهوك أنهى مشاركته في الموسم الماضي من دوري نجوم العراق باحتلاله المركز العاشر برصيد 50 نقطة.