دهوك يخسر وديا أمام انطاليا سبور التركي

شفق نيوز- بغداد

خسر فريق دهوك لكرة القدم، أمام نادي انطاليا سبور التركي بهدف وحيد ضمن معسكر الفريق التدريبي المقام في تركيا.

وتأتي المباراة ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد، اذ يواصل نادي دهوك خطواته التحضيرية لتعزيز جاهزيته للموسم 2026 - 2027 من دوري نجوم العراق.

ويقيم نادي دهوك تدريباته في معسكره في تركيا بقيادة المدرب الايراني يحيى غول محمدي، الذي تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لقيادة "صقور الجبال" في منافسات دوري نجوم العراق للموسم الكروي 2026-2027، وسط تطلعات لتقديم موسم مميز وتحقيق نتائج إيجابية.