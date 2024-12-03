دهوك يخسر أمام النصر الإماراتي في دوري أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز/ خسر فريق دهوك العراقي أمام النصر الإماراتي، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال الخليج للأندية.

وجرت المباراة على ملعب آل مكتوم في دولة الإمارات العربية عند الساعة 5:00 من مساء اليوم وانتهت لصالح النصر بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق النصر الإماراتي بهدفين دون مقابل لفريق دهوك.

وفي الشوط الثاني سجل فريق دهوك هدف التقليص ورغم محاولاته أخفق في تسجيل هدف التعديل ليعلن حكم اللقاء عن نهاية المباراة بفوز أصحاب الأرض النصر الإماراتي على فريق دهوك العراقي.

وكان فريق دهوك قد تعادل مع النصر الإماراتي إيجابياً بنتيجة 2-2 في المباراة الأولى التي جرت بين الفريقين على ملعب دهوك ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أندية الخليج.

ويلعب فريق دهوك في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه أندية النصر الإماراتي، وظفار العماني، وأهلي صنعاء اليمني، أما المجموعة الثانية فضمت كل من العربي، والاتفاق، والرفاع، والقادسية.