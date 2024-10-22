دهوك يحقق انتصاراً "تاريخياً" في أولى مشاركته بدوري أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز/ حقق فريق دهوك لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، انتصاراً "تاريخياً" في أولى مشاركتها بدوري أبطال الخليج للأندية، التي يشارك فيها لأول مرة.

وجرت المباراة على ملعب دهوك عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، وانتهت لصالح دهوك على ضيفه أهلي صنعاء اليمني بنتيجة 2-0 في مباراة افتتاح دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل دهوك هدفين ليخطف أول ثلاث نقاط في دوري الأبطال.

وتشارك ثمانية فرق في بطولة الخليج للأندية وزعت بين مجموعتين، تتنافسان بنظام الذهاب والإياب، إذ ضمت المجموعة الأولى دهوك العراقي، وأهلي صنعاء اليمني، وظفار العماني، والنصر الإماراتي، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق العربي القطري، والاتفاق السعودي، والرفاع البحريني، والقادسية الكويتي.