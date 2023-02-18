دهوك يحقق الفوز على نفط ميسان بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي دهوك من تحقيق الفوز على فريق نفط ميسان، يوم السبت، في انطلاق منافسات الجولة 17 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراة في الساعة الثانية ظهراً على ملعب دهوك، وسجل أصحاب الأرض والجمهور الهدف الاول في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب يانيك زاكري كراهير يانيك، وفي الدقيقة 44 جاء هدف التعديل لفريق نفط ميسان عبر اللاعب يونس عبد.

وفي الشوط الثاني سجل دهوك هدفين الاول في الدقيقة 52 عن طريق برينس ابوكو، والثاني في الدقيقة 64 عن طريق نفس اللاعب عبر ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة الـ 30 بالمركز السادس وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة الـ 25 بالمركز الثامن.