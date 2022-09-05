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الحسم مع امانة بغداد.. دهوك ينهي مباراة "البلاي اوف" بالفوز على الناصرية بركلات الترجيح

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-05T17:06:35+0000
الحسم مع امانة بغداد.. دهوك ينهي مباراة "البلاي اوف" بالفوز على الناصرية بركلات الترجيح

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي  دهوك من تحقيق الفوز على فريق نادي الناصرية في بفارق ركلات الترجيحية بنتيجة  5-3 في مباراةِ البلاي أوف التي جرت اليوم الاثنين في ملعب المدينة الدولي ببغداد بتمام الساعة السادسة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دهوك بهدفين لهدف جاء الهدف الأول لدهوك عن طريق وليد سلمان في الدقيقة 15 وأضاف لاعب دهوك كريم دلي الهدف الثاني في الدقيقة 22 وقلص لاعب الناصرية حسين طالب النتيجة بعد تسجيله هدف لفريقه في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني سجل الناصرية هدف التعديل عن طريق حسين طالب في الدقيقة 75 لينتهي اللقاء بوقته الاصلي بالتعادل الايجابي 2-2، لتذهب المباراة لركلات الترجيحية وتحسم لدهوك بنتيجة 5-3.

وكان الاتحاد العراقي لكرةِ القدم قرر إقامة مباراتي البلاي اوف بين فريقي الناصرية ودهوك هذا اليوم ومباراة الفائز منهما يواجه فريق أمانة بغداد في العاشر من هذا الشهر في ملعب المدينة الدولي.

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