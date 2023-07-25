دهوك يجدد تعاقده مع اربعة لاعبين والانيق يتمسك بمدربه

شفق نيوز/ جددت الهيئة الادارية لنادي دهوك عقود أربعة لاعبين لتمثيل الفريق للموسم المقبل 2023-2024.

وجددت الإدارة مع اللاعبين زاكري كراهير، وموسيس لوكاس ، وريوان امين ونورو سولى.

وكان فريق دهوك احتل المركز 12 في ختام الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023 برصيد 50 نقطة.

بينما جددت ادارة نادي الطلبة عقدها مع مدرب الفريق احمد خلف لقيادة فريقها الكروي للموسم المقبل.

وسيقود خلف فريق الطلبة في مباراته اليوم أمام الكرخ، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق.

وجاء الطلبة بالمركز الرابع في ختام الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023 برصيد 66 نقطة.