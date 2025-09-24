دهوك يجدد الثقة لعبد الله جلال لولاية جديدة

شفق نيوز- دهوك

أسفرت انتخابات نادي دهوك الرياضي، التي جرت اليوم الأربعاء، عن فوز عبد الله جلال بمنصب رئيس النادي لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات مقبلة.

وقال مسؤول إعلام النادي نيجيرفان الهركي لشفق نيوز، إن "هذا الفوز جاء تأكيداً على الثقة المتجددة التي يحظى بها جلال من قبل أعضاء الهيئة العامة، بعد قيادته الناجحة للنادي خلال السنوات الماضية، والتي انعكست بشكل واضح على تطور الفريق الكروي وتحقيق نتائج إيجابية، إلى جانب دعم وتطوير بقية الأنشطة الرياضية في النادي".

وأضاف، ان "هذا التجديد يُعد دافعاً لمواصلة العمل على مسار التطوير المؤسسي والرياضي، وسط إشادة واسعة من الجماهير والكوادر الرياضية بالدور الكبير الذي لعبه رئيس النادي في تعزيز مكانته محلياً".

وانسحب جميع المرشحين المنافسين أمام جلال، ما أدى إلى تزكيته لولاية ثانية.

وشهد المؤتمر الانتخابي حضوراً واسعاً من أعضاء الهيئة العامة للنادي، وممثلين عن الجهات الرياضية في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة ووسائل الإعلام.

وألقى جلال كلمة أمام الحضور أعرب فيها عن شكره وامتنانه للثقة التي منحتها إياه الهيئة العامة، مؤكداً التزامه بمواصلة العمل على تحقيق أهداف النادي الرياضية والإدارية.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الإدارة الجديد برئاسة جلال في وضع خطط استراتيجية شاملة تركز على تعزيز البنية التحتية للنادي، وتطوير فرق كرة القدم والفرق الرياضية الأخرى، بالإضافة إلى دعم المواهب الشابة.

وتولى عبد الله جلال رئاسة نادي دهوك لأول مرة في عام 2021، وشهد النادي في عهده العديد من الإنجازات، كان أبرزها التأهل إلى الدوري العراقي الممتاز وتقديم مستويات مميزة.