دهوك يتهم لجنة التراخيص بحرمانه من المشاركة الاسيوية والاتحاد يرد: لستم مشمولين اساساً

شفق نيوز- دهوك

اتهم رئيس نادي دهوك عبد الله جلال، يوم الأربعاء، لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي، بـ"إهمال ملف النادي" وحرمان الفريق الكروي من المشاركة في بطولة آسيوية، فيما رد الاتحاد مؤكداً أن نادي دهوك غير مشمول أساساً بالتراخيص.

وقال جلال لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد تتويج نادي دهوك بلقب كأس العراق، أثيرت تساؤلات في الوسط الرياضي حول أسباب عدم مشاركة النادي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي"، مبينا أن "لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم اهملت ملف النادي الذي تم تقديمه ضمن المدة القانونية، مما أدى إلى حرمان الفريق من فرصة تمثيل العراق آسيويًا".

واضاف: "إذا لم يتم إنصافنا ومنحنا حق المشاركة، سنتجه إلى تقديم شكوى رسمية لدى محكمة الكأس الدولية، حفاظًا على حقوق النادي المشروعة".

بدوره أكد عضو لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم كاظم حسن في تصريح للوكالة، أن "فريق دهوك لم يكن مشمولا بالإبعاد رغم انتهاء موعد التراخيص، لعدم إكماله التراخيص وأن اللجنة ستبدأ زيارتها إلى دهوك للاطلاع على ملعبه".

واشار الى ان "التراخيص لم تكشف على ملعب دهوك ولم تطلع على الديون المترتبة عليه لغاية الآن، كون الفريق تأهل حديثاً للدوري الممتاز"، لافتا الى ان "نادي دهوك اساساً غير مشمول بالتراخيص لغاية الآن، كونه لم يدخل في "السستم الآسيوي"، سيما وأنه مبتعد عن الدوري الممتاز لأكثر من خمسة مواسم، ولهذا فإن فرق الدرجة الأولى لم تدخل بنظام تراخيص الاتحاد الآسيوي، وكذلك الحال لنادي كربلاء والناصرية".

وتوّج نادي دهوك الرياضي ببطولة كأس العراق في النسخة الثانية والثلاثون لكرة القدم، على حساب زاخو بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة الماضية، على ملعب الشعب بالعاصمة بغداد.