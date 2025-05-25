دهوك يتمسك بأمل الكأس بعد فقدان الدوري ومدرب سويدي كوردي يقود الفريق

شفق نيوز/ اكد امين سر نادي دهوك، جاسم محمد حاجي، يوم الأحد، أن صفحة المدرب السويدي مسعود ميرال انتهت بعد مدة العقوبة التي لم تسعفه لتكملة مشواره بسبب العقوبة الطويلة التي طالته.

وقال حاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي قررت التعاقد رسميا مع مدرب آخر وسمت المدرب السويدي أمير أزرافشان مدرباً للفريق خلفاً للمدرب مسعود ميرال".

وبين ان المدرب سيتسلم مهمته فورا استعدادا لما تبقى من دوري النجوم بجولاتها الاربعة وبطولة كأس العراق.

يشار الى ان المدرب السويدي الذي تعاقدت معه ادارة دهوك من أصول كوردية، ويحمل شهادة المدربين المحترفين للاتحاد الإوروبي.

ولفت حاجي، إلى أن النادي قد فقد لقب دوري النجوم بعد ان تأمل الجميع ان يكون منافساً على اللقب بعد كبوات في المباريات المؤجلة آخرها الخسارة امام الشرطة امس.

وتابع: "هدفنا المقبل هو خطف لقب كأس العراق وسنعمل على ذلك، لا سيما بعد التعاقد مع المدرب الجديد لتعويض فقدان المدرب الساب".

ويحتل فريق دهوك المركز السابع برصيد 51 نقطة بعد انتهاء الجولة 34 من دوري نجوم العراق.