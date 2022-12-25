دهوك يتغلب على نوروز وتعادل الكهرباء وكربلاء في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق دهوك من تحقيق فوز مستحق على نوروز بهدف في الوقت القاتل، مساء اليوم الأحد، فيما تعادل فريقا كربلاء والكهرباء في منافسات الجولة 12 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراتين في الرابعة والربع عصراً، حيث التقى في ديربي كوردستان فريق نادي دهوك وضيفه فريق نادي نوروز على ملعب دهوك وانتهت المباراة بفوز دهوك 1-0 جاء في نهاية المباراة عن طريق المحترف موسيس لوكاس.

وفي المباراة الثانية التقى فريق نادي كربلاء وضيفه فريق نادي الكهرباء على ملعب كربلاء الدولي، انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

سجل فرانك سيدرك هدف الكهرباء الوحيد في الدقيقة 42 من الشوط الاول ، وفي الدقيقة 63 جاء هدف التعديل لكربلاء عن طريق محمد كريم.