دهوك يتعاقد مع مدافع المنتخب العراقي مناف يونس

شفق نيوز- دهوك

أعلن نادي دهوك، يوم السبت، تعاقده مع مدافع المنتخب العراقي مناف يونس لمدة موسم واحد، قادماً من نادي الشرطة، لتدعيم صفوف الفريق استعداداً لمنافسات الموسم الكروي 2026-2027.

وشهد اليوم توقيع العقد بين الطرفين، ليصبح مناف يونس رسمياً لاعباً في صفوف دهوك، على أن يلتحق بتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

ويُعد مناف يونس من أبرز مدافعي المنتخب العراقي، إذ مثّل العراق في كأس العالم 2026، كما قدم مستويات مميزة مع نادي الشرطة خلال المواسم الماضية.