دهوك يتعاقد مع الإيراني محمدي لقيادة الفريق الموسم المقبل

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر في إدارة نادي دهوك الرياضي، يوم السبت، بإكمال إجراءات التعاقد مع المدرب الإيراني يحيى غول محمدي لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل، بعقد يمتد لمدة عام واحد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "غول محمدي سيصل إلى مدينة دهوك خلال الأيام المقبلة برفقة مساعدين اثنين ضمن الجهاز الفني الجديد"، مبيناً أن "إدارة النادي تعول كثيراً على خبرته الكبيرة في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف أن "هدف دهوك في الموسم المقبل يتمثل بالمنافسة على المراكز الأولى في دوري نجوم العراق وتحقيق نتائج تليق بطموحات جماهير النادي".

وأوضح المصدر أن "التعاقد مع غول محمدي يمثل مكسباً مهماً لدهوك، كونه يعد من أبرز المدربين في قارة آسيا ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات في الكرة الإيرانية"، لافتاً إلى أنه "سبق أن أحرز تسعة ألقاب متنوعة بين الدوري والكأس وكأس السوبر".

يذكر أن آخر محطات المدرب التدريبية كانت مع نادي بيرسبوليس الإيراني، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي لتولي مهمة قيادة دهوك في الموسم المقبل.