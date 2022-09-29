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دهوك يتعافى من الديون ويبحث عن التألق في دوري الأضواء

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-29T09:57:37+0000
دهوك يتعافى من الديون ويبحث عن التألق في دوري الأضواء

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي دهوك الرياضي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن بدءها تسديد ما على النادي من ديون للانطلاق في منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وقال امين سر نادي دهوك جاسم محمد حاجي لوكالة شفق نيوز إن "الإدارة تسلمت الدفعة الاولى من منحة مالية قدرها 275 مليون دينار مقدمة من رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، الذي تعهد بدعم النادي مادياً ومعنويا خلال مشاركته بالدوري الممتاز وعودة النادي إلى تألقه مجدداً".

وتابع حاجي، أنه "حضر الى بغداد لتسديد قسم من الديون التي بذمة النادي والتي شملت المدرب باسم قاسم واللاعب خلدون ابراهيم، ونحن بصدد دفع المبالغ المتبقية بذمتنا ايضاً"، لافتا إلى أن "مجمل الذين يطلبون النادي هم 4 أشخاص ممن لهم الحق أن يستردوا ديونهم كونهم من الذين اكتسبوا الدرجة القطعية".

واشار امين سر النادي الى "جهود كبيرة بذلها محافظ دهوك علي تتر، ومدير رياضة اقليم كوردستان شاكر احمد سمو بغية التنسيق لصرف المنحة المخصصة".

وكان نادي دهوك قد صعد لمصاف فرق الدوري الممتاز بعد تحقيقه الفوز في مباراة (البلاي اوف) على فريق نادي امانة بغداد.

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