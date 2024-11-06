دهوك يتعادل مع ظفار العُماني ويعود بنقطة في دوري أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز/ تعادل فريق دهوك العراقي مع مستضيفه ظفار العُماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال الخليج للأندية.

وانطلقت المباراة عند الساعة الخامسة عصراً على ملعب مجمع السعادة الرياضي بصلالة، وانتهت بنتيجة 1-1.

انتهى الشوط الأول بتقدم ظفار بهدف جاء من ركلة جزاء دون مقابل لدهوك، وأدرك دهوك التعادل في الدقيقة 75 من عمر المباراة عن طريق شرقي البحري.

وكان دهوك فاز في المباراة الافتتاحية على أهلي صنعاء اليمني بنتيجة 2-0، ليخطف أول ثلاث نقاط له.