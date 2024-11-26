‏ دهوك يتعادل مع النصر الإماراتي بدوري أبطال الخليج

شفق نيوز/ تعادل فريق دهوك العراقي مع نظيره النصر الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال الخليج للأندية.

وجرت المباراة على ملعب دهوك في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء وانتهت بالتعادل 2-2.

وسيقام لقاء الإياب بين النصر ودهوك على ملعب آل مكتوم في دولة الإمارات يوم الثالث من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكان فريق دهوك قد حقق بداية قوية في البطولة بفوزه في المباراة الافتتاحية على أهلي صنعاء اليمني بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل مع مستضيفه ظفار العماني في الجولة الثانية، وسعى الفريق العراقي اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.