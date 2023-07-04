دهوك يتعادل مع الكهرباء في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي دهوك مع ضيفه فريق نادي الكهرباء بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 35 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في مباراة جرت على ملعب دهوك.

سجل فريق نادي الكهرباء اولاً عن طريق مهيمن سليم ملاخ في الدقيقة 15، وعادل أصحاب الأرض النتيجة عن طريق اللاعب زيار كوفند لطيف في الدقيقة 30، وفي الشوط الثاني سجل دهوك هدفه الثاني في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب يانيك زاكري، وفي الدقيقة 85 سجل ديفي داوده هدف التعادل للكهرباء.

وطرد الحكم لاعب الكهرباء زاهر ميداني في الدقيقة 90 لتعمده الخشونة ليكمل الكهرباء الخمس دقائق التي أضافها الحكم بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع فريق دهوك رصيده للنقطة 48 بالمركز السابع ورفع الكهرباء رصيده لنقطة 59 بالمركز الرابع.