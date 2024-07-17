دهوك يتراجع عن قراره ويتوجه إلى بغداد لملاقاة الزوراء

شفق نيوز/ غادر وفد فريق نادي دهوك لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد استعداداً لملاقاة فريق نادي الزوراء في مباراة الـ"بلي أوف" ضمن منافسات دوري نجوم العراق، وذلك بعد أن كانت إدارة النادي قد قررت في وقت سابق الانسحاب من المباراة اعتراضاً على إقامتها على ملعب الشعب الدولي الذي اعتبرته غير محايد.

وأوضح الإعلامي نيجيرفان الهركي المرافق للوفد، لوكالة شفق نيوز، أن إدارة نادي دهوك اجتمعت وقررت في النهاية العدول عن قرارها السابق بعدم اللعب في بغداد.

وأشار الهركي إلى أن الإدارة استعرضت الخيارات المتاحة وخلصت إلى أن خوض اللقاء هو الخيار الأفضل لتجنب الانسحاب الذي كان قد يعرض الفريق لخسارة قد تبعده عن المشاركة في البطولة الآسيوية.

وأضاف الهركي أن إدارة نادي دهوك كانت قد طالبت الاتحاد العراقي لكرة القدم بإيجاد ملعب محايد لإقامة المباراة، ولكنها وجدت في نهاية المطاف أن عدم خوض المباراة سيكون له تأثير سلبي أكبر.

وأكد أن الإدارة تسعى إلى إنجاح الدوري وعدم وضع العقبات أمام بطولة دوري نجوم العراق، مستدركاً بأن التعاون بين اتحاد الكرة وإدارة الأندية كان من المفترض أن يتسم بالحيادية في إقامة المباريات الحاسمة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزوراء، الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري النجوم، بفريق دهوك، الذي يحتل المركز السادس، يوم الجمعة المقبل على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وفي ذات التوقيت، سيواجه فريق النجف صاحب المركز الرابع فريق زاخو صاحب المركز الخامس على ملعب الزوراء.

يذكر أن إدارة نادي دهوك كانت قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن قرارها بالانسحاب من مباراة الـ"بلي أوف" بعد أن قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إقامة المباراة في بغداد، حيث اعتبر أمين سر النادي جاسم محمد حاجي أن اللعب على أرض المنافس وأمام جماهيره ينزع الحيادية ويقلل من فرص تكافؤ الفرص في المباراة.