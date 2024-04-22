دهوك ونفط الوسط "حبايب" في دوري نجوم العراق

دهوك ونفط الوسط "حبايب" في دوري نجوم العراق
2024-04-22T17:46:04+00:00

شفق نيوز/ تعادل فريق دهوك، مع ضيفه نفط الوسط بنتيجة 2-2 ، يوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب دهوك عند الساعة 6:15 مساءً.

إنتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1 ، سجل نفط الوسط أولاً في الدقيقة 26 عن طريق عباس جاسم، وجاء هدف التعديل في الدقيقة 45+5 عن طريق عماد اللواتي.

وفي الشوط الثاني سجل عباس جاسم هدف نفط الوسط الثاني في الدقيقة 83 ، وتمكن دهوك من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح عماد اللواتي في الدقيقة 90+9 .

وأدار اللقاء طاقم تحكيمي مؤلف من سالم عامر حكم ساحة، وبشار نوفل مساعدا اولا، وعمر محمود مساعدا ثان، ومحمد كامل حكما رابعا، وأحمد محمد عسكر حكم "فار".

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