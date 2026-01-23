دهوك وزاخو.. قطبا ديربي كوردستان يتقاسمان نقاطه

شفق نيوز – أربيل

تقاسم فريقا زاخو ودهوك، مساء الجمعة، نقاط مباراتهما في ختام منافسات الجولة 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

حيث تعادل زاخو مع ضيفه دهوك بنتيجة هدف واحد لكل منهما.

وجرت المباراة على ملعب فرانسو حريري في أربيل بدون جمهور، بعد الاتفاق بين الفريقين، عند الساعة 8:30 مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق زاخو بهدف واحد دون مقابل، جاء عن طريق اللاعب ديبوتي أوغونا في الدقيقة 29.

‏وفي الشوط الثاني سجّل فريق دهوك هدف التعديل عن طريق اللاعب جوهر خادم في الدقيقة 72.

‏وبهذه النتيجة رفع فريق زاخو رصيده إلى النقطة 23 في المركز الثامن، بينما رفع فريق دهوك رصيده إلى النقطة 21 في المركز العاشر.