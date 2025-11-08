دهوك والبحري يتأهلان للدور الـ16 من بطولة كأس العراق

شفق نيوز- بغداد

تأهل فريقا دهوك والبحري، اليوم السبت، إلى الدور الـ16 من بطولة كأس العراق لكرة القدم للموسم 2025–2026، بعد تحقيقهما الفوز في منافسات الدور الثاني من البطولة.

ففي المباراة الأولى، حسم فريق البحري تأهله على حساب مضيفه نوروز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 وذلك بعد انتهاء اللقاء بوقته الاصلي بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وأقيم اللقاء على ملعب نوروز في السليمانية عند الساعة السادسة مساءً.

أما في المباراة الثانية، فقد تمكن دهوك من التأهل بعد فوزه على نادي الحسين بهدف واحد دون مقابل سجل الهدف كريم عبد درويش في الدقيقة 78.

وجرت المباراة بالتوقيت نفسه على ملعب نادي دهوك.