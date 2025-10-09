دهوك.. منتخب السيدات يخسر ودّياً أمام أكاديمية فاست لنك

شفق نيوز- دهوك

خسر منتخب سيدات العراق، مساء الخميس، في مباراة ودّية أمام فريق أكاديمية فاست لنك من دهوك، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وتأتي المباراة ضمن برنامج تحضيرات المنتخب النسوي لبطولة كأس غرب آسيا، المقرر أن تُقام الشهر المقبل في السعودية.

ويقود منتخب نساء العراق المدرب عبد الوهاب أبو الهيل، وملاكه الفني المساعد.

ويهدف المعسكر التدريبي للمنتخب النسوي، الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، إلى متابعة مستويات اللاعبات المحليات والمحترفات.

وكان تسع لاعبات محترفات التحقن بمعسكر منتخب العراق الوطني للسيدات الذي يقام في مدينة دهوك.