دهوك "معسكرُ تدريبٍ" للنوارس استعداداً لآسيا والمحترفين

شفق نيوز / يغادر وفد نادي الزوراء لكرة القدم، غداً الخميس، إلى مدينة دهوك بإقليم كوردستان، للدخول بمعسكر تدريبي يستمر 10 أيام، استعداداً لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ودوري المحترفين العراقي.

وقال عضو إدارة النادي، عبد الرحمن رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق سيخوض مباراتين وديتين في دهوك الأولى يوم 6 من أيلول المقبل، مع فريق الموصل، والثانية يوم 10 من الشهر المقبل، مع فريق أربيل.

وأشار رشيد، إلى أن "الفريق اكتمل من ناحية العدد وسيلتحق للفريق خلال المعسكر أربعة محترفين تم التعاقد معهم من دول إفريقيا، والذين سيكونون إضافة جيدة خلال المشاركات المقبلة".

وأضاف أن "الفريق سيغادر مباشرة من دهوك إلى البصرة استعدادا للدخول في غمار منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث سيلاقي هنالك ودياً فريق الكهرباء الذي يستعد للبطولة ذاتها".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن عن مواعيد مباريات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث أوقعت القرعة فريق الزوراء على رأس المجموعـة الثالثة إلى جانب الرفاع البحريني والنجمة اللبناني والعربي الكويتي.

ويستهل فريق النوارس مشواره في البطولة بمواجهة العربي يوم 18 أيلول المقبل في البصرة، وبعدها الرفاع يوم 2 تشرين الأول في البحرين، ثم النجمة يوم 23 تشرين الأول المقبل في البصرة.

وفي مرحلة الإياب، سيلاقي النجمة يوم 6 تشرين الثاني في لبنان، ثم العربي يوم 27 تشرين الثاني في الكويت، وأخيراً سيلاعب الرفاع البحريني يوم 12 كانون الأول في البصرة.