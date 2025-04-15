دهوك.. ليلة فرح صاخبة بعد الفوز "التاريخي" ببطولة كروية دولية (صور وفيديو)

شفق نيوز/ ليلة صاخبة بالفرح والاحتفالات تشهدها أجواء مدينة دهوك بعد تحقيق فريقها الكروي بأول لقب كروي في تاريخ إقليم كوردستان والعراق، حيث تمكن الفريق من الفوز على منافسه القادسية الكويتي في نهائي بطولة كأس الخليج للأندية.

وحقق فريق دهوك مساء اليوم الثلاثاء أول لقب في بطولة كأس الخليج للأندية بعد فوزه على القادسية الكويتي بنتيجة 2-1، وهو أول للفرق الكروية العراقية بهذا اللقب، وتم كسبه أمام فريق شديد المنافسة على المستطيل الأخضر في المباريات الكروية.

وخرج الآلاف من أهالي دهوك مساء اليوم إلى شوارع المدينة للاحتفال بهذا الفوز في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب نادي دهوك وسط حضور جماهيري غفير.

وسادت أجواء من الفرح العارم والفخر الكبير بين الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الإنجاز "التاريخي" لفريقهم من خلال مسيرات حاشدة اجتاحت مختلف أحياء المدينة.

وشهدت شوارع دهوك زحاماً مرورياً كبيراً نتيجة التوافد الكثيف للجماهير حيث انطلقت آلاف السيارات التي زيُنت بأعلام النادي وشعاراته وصور نجوم الفريق الذين ساهموا في تحقيق هذا النصر الغالي.

ورددت الجماهير الهتافات والأهازيج التي تعكس الانتماء العميق لنادي دهوك، مؤكدين أن هذا الفوز يمثل "لحظة فخر" ليس فقط للرياضة في المدينة بل ولأبناء المحافظةبأكملها وإقليم كوردستان والعراق عموماً.

وتوّج فريق دهوك بأول لقب عراقي في بطولة كأس الخليج للأندية لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تحقيقه الفوز على ضيفه فريق القادسية الكويتي بنتيجة 2-1 في مباراة إياب نهائي.

وجرت المباراة على ملعب دهوك في الساعة السابعة مساءً، وكانت مباراة الذهاب التي جرت في دولة الكويت انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني جاء هدف دهوك في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب سيابند عگيد، وتمكن فريق القادسية من تعديل النتيجة في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب محمد صوله، وعاد دهوك وسجل هدفه الثاني في الدقيقة 90+3 عن طريق المحترف البرازيلي مارلون.

وكان فريق دهوك قد حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز على فريق الاتفاق السعودي ذهاباً وإياباً 1-0، بينما تأهل فريق القادسية الكويتي بعد فوزه على النصر الإماراتي ذهاباً بنتيجة 1-0 وخسر في الإياب بنتيجة 1-2، ليحسم تأهله بركلات الترجيح التي انتهتبنتيجة4-3.

وأعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن سعادته بفوز فريق دهوك لكرة القدم ببطولة كأس الخليج للأندية، وهو اللقب الأول في تاريخ الأندية النشطة في دوري كوردستان والعراقي.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بكل محبة وحرارة، أبعث بأجمل التهاني إلى نادي دهوك العزيز بمناسبة فوزه اليوم، الذي تُوج فيه لأول مرة بطلاً لكأس العراق".

وأضاف "هذا الانتصار وهذه المباراة الرائعة والقوية أدخلت الفرحة إلى قلوبنا جميعاً في كوردستان وعموم العراق. نحن فخورون بهذا الإنجاز الكبير لنادي دهوك".

وختم بارزاني "أتقدم بخالص التهاني لكل اللاعبين والإداريين في نادي دهوك الذين يستحقون كل الشكر والتقدير، فقد رفعوا اسم كوردستان والعراق عالياً. أرجو لهم المزيد من النجاحات وحصد المزيد من البطولات مستقبلاً".