دهوك تقدم مقترحاً لإستضافة السوبر العراقي

شفق نيوز/ طرح نادي دهوك رسميا، اليوم الخميس، مقترحا امام الاتحاد العراقي ورابطة دوري نجوم العراق، بشأن استضافة كأس السوبر العراقي.

‏وقال امين سر النادي جاسم محمد حاجي، لوكالة شفق نيوز ، إننا "في الادارة جاهزون لاستضافة كأس السوبر العراقي المقبل في دهوك وبشكل متطور وحديث".

‏وبين ان "الإدارة تأمل أن تتم موافقة الاتحاد العراقي، على مقترح الاستضافة"، مؤكدا ان "ادارة دهوك ستنظم المنافسات بشكل رائع في حال تمت الموافقة رسمياً، سيما وان الإدارة بنادي دهوك اصبح لديها خبرة تنظيمية".

ومن المقرر ان ينطلق كأس السوبر العراقي لسنة 2025 في الـ20 من شهر اب المقبل، بمشاركة ستة فرق.