دهوك تسمي مدربها الكروي والكادر المساعد

شفق نيوز / أعلنت ادارة نادي دهوك، اليوم الثلاثاء، عن تعاقدها مع المدرب سليمان رمضان لقيادة فريقها الكروي للموسم المقبل.

وسمت ادارة النادي همام صالح مدربا مساعدا، واحمد جديع مدربا ثانياً، وحسين جبار مدربا للحراس.

وكان فريق نادي دهوك قد أخفق في التأهل لدوري الدرجة الممتاز الموسم الماضي بعد ان كان قريباً جداً من تحقيق حلمه بالعودة الى دوري الأضواء مجدداً .

يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر هبوط نادي دهوك إلى دوري الدرجة الاولى العام 2016 ، وذلك بعد ان بعثت ادارة النادي بكتاب رسمي للاتحاد تضمن انسحاب فريقها الأول من الدوري الممتاز للموسم الحالي بسبب الازمة المالية التي عصفت بالنادي، علماً أن الضوابط التي وضعتها لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي تنص على معاقبة الفريق الغائب عن مباراتين متتاليتين بشطب نتائجه في المرحلة التي انسحب فيها ، وترحيله الى دوري درجة أدنى مع فرض غرامة مالية عليه.

يشار الى ان فريق دهوك توج بلقب درع بطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2009 - 2010 بعد تغلبه في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الشعب الدولي ببغداد على فريق الطلبة بهدف واحد مقابل لا شيء وكان الهدف بامضاء اللاعب خالد مشير، وكان يقود الفريق آنذاك المدرب باسم قاسم .