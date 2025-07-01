دهوك تسمي مدرباً مؤقتاً خلفاً للمستقيل ازرفشان

شفق نيوز - دهوك

سمت الهيئة الإداية لنادي دهوك، يوم الثلاثاء، المدرب سليمان رمضان مدرباً مؤقتاً للفريق خلفا للمدرب المستقيل أمير ازرافشان

وقدم المدرب السويدي أمير أذرفشان استقالته من تدريب فريق دهوك بعد سلسلة النتائج السلبية وكان آخرها ليلة أمس الأحد أمام نوروز في الجولة 37 بنتيجة 4-1.

ويحتل فريق دهوك المركز الثامن بعد انتهاء الجولة 37 برصيد 54 نقطة .

وكان دهوك حقق اول لقب له في بطولة كأس الخليج للأندية الأبطال 2025، وهو اول لقب خليجي للأندية للعراق بشكل عام.