دهوك تستضيف كاس السوبر الخليجي

شفق نيوز- دهوك

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الاحد، عن اطلاق بطولة كأس السوبر الخليجي 2026 والتي ستجمع نادي دهوك العراقي بطل النسخة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية، ونادي الريال القطري بطل النسخة الثانية من الدوري.

وبحسب بيان للاتحاد الخليجي، ورد لوكالة شفق نيوز، ستستضيف محافظة دهوك المواجهة يوم 13 اب 2026 في حدث كروي تعد اضافة جديدة من مسيرة البطولات الخليجية.

‏وتمثل هذه النسخة المتحدثة من كأس الخليج محطة مهمة في تطوير المنافسات الاقليمية وتعزيز حضورها على الساحة الكروية .