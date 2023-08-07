دهوك تستضيف بطولة العراق للدراجات

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للدراجات عن استضافة محافظة دهوك بطولة اندية العراق بالدراجات للمرحلة الثالثة.

وقال مدير اعلام الاتحاد ساجد سليم لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد حدد يوم الثالث عشر ولغاية السادس عشر من الشهر الجاري موعدا لانطلاق البطولة التي تحتضنها دهوك.

واضاف ان البطولة ستقام بمشاركة واسعة للفئات الأربع المتقدمين الشباب الناشئين والنساء.

يشار إلى ان المرحلة الاولى جرت منافساتها في بغداد والمرحلة الثانية اجريت في البصرة.

يذكر ان فريق نادي الصناعة هيمن على المركز الاول للمتقدمين في ختام منافسات المرحلتين الاولى والثانية .