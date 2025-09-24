دهوك تستضيف بطولة التنس المفتوحة بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات العراق

شفق نيوز- دهوك تنطلق صباح غدٍ الخميس عند الساعة التاسعة، بطولة دهوك المفتوحة للتنس، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات العراق من مختلف المحافظات، ضمن الفئات العمرية 8، 10، 12، و16 سنة.

وقال الحكم الدولي المشرف على البطولة، قيصر جاسب، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من المواهب الواعدة، وسط اهتمام متزايد بهذه الرياضة من قبل الاتحاد العراقي للتنس وبالتعاون مع إقليم كوردستان وعموم العراق.

وأضاف، أنه تم تثبيت أسماء اللاعبين واللاعبات وتوزيعهم حسب الفئات العمرية، على النحو الآتي:

فئة 8 سنوات – بنات (مواليد 2017): بيلا جوتيار دلير، فهين عبد الغني، يناز هافال.فئة 8 سنوات – بنين (مواليد 2017 فما دون): أحمد عمار، مصطفى عزام، آدم أحمد محمد، يزن سالم، مهند مثنى، سان سلام، دالان ألان قهار، كيان باهوز، شاد دارفان، علي أحمد، آدم مهند مزاحم، علي غزوان جمال، ئاريا توانا خليل، سان شهيد صباح.فئة 10 سنوات – بنين (مواليد 2015 فما دون): محمد مثنى، أنس حسن، يوسف نصر، أريز ألان، ورار هوار، داديار هافال، رهوين ريبين ضاهر، محمد مأمون، ياد هه‌ژار أكرم.فئة 12 سنة – بنين (مواليد 2013 فما دون): علي حسين (بغداد)، علي سيف (بغداد)، هشام علي، عبد الرحمن نصر، أراس ألان، أحمد شيروان، أريز عبد الغني، عبد العزيز هافال، ديان زردشت، آدم دلزار بكر، آدم صلاح نور.فئة 16 سنة – بنات (مواليد 2009 فما دون): مريم مروان، سنر محمد، ديما مروان، نور مروان، سارة مثنى، وان كيفي، لانا عابد، شه‌نك عبد الغني، لافين محمد، روفند سيار، غنى محمد، مياف بهزاد، ملك شوكت، لالان كارزان، قمر مأمون.