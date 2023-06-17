دهوك تحتضن بطولة كأس العراق لكرة صالات السيدات الاثنين المقبل

شفق نيوز/ تحتضن مدينة دهوك بطولة كأس العراق لكرة الصالات السيدات المقرر انطلاقها بعد غد الاثنين بمشاركة عشرة اندية.

وتعقد اللجنة النسوية في تمام الساعة السابعة والنصف، من مساء يوم غدٍ الأحد، المؤتمر التنسيقي لبطولة كأس العراق لصالات السيدات في قاعة فندق (سه ركه لي) بمدينة دهوك.

ويشارك في المؤتمر ممثلو الفرق العشرة المشاركة في البطولة التي تقام للفترة من 19 ولغاية 26 من الشهر الحالي، وهي أندية (قره قوش، الصناعات الكهربائيّة، القوة الجويّة، الزوراء، آل بدير، تللسقف، الرافدين، فتاة أربيل، شهربان، بلادي).