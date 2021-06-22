دهوك تحتضن بطولة العرب بالكيك بوكسنغ آب المقبل

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي للكيك بوكسينغ قاسم الواسطي، يوم الثلاثاء، عن انطلاق بطولة العرب للمنتخبات والأندية لفئتي المتقدمين والشباب وللجنسين في الخامس والعشرين من شهر آب المقبل في محافظة دهوك باقليم كوردستان.

وأعرب الواسطي في تصريح لوكالة شفق نيوز، عن أمله ان يحقق العراق نتائج مميزة في البطولة التي ستشهد مشاركة واسعة لأفضل البلدان العربية باللعبة كمصر وتونس والمغرب وسوريا والأردن وفلسطين وعدد من دول الخليج العربي.

وأكد الواسطي أن النتائج الطيبة للمنتخبات الوطنية العراقية أسهمت في تعزيز ثقة الاتحاد العربي ليمنح العراق شرف تنظيم بطولة العرب التي ستشهد منافسات قوية نظراً لتقارب المستويات.

وقال الواسطي أن إتحاده يسعى ليكون تنظيم البطولة رسالة للأشقاء والأصدقاء على قدرة العراق وتنامي بناه التحتية لاستضافة البطولات الكبيرة وان العراق بلد آمن وحاضنة مرحبة لكافة الأشقاء والأصدقاء.