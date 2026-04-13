دهوك تحتضن بطولة السيدات المفتوحة للتنس(صور)

شفق نيوز- دهوكأعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم الاثنين، عن إقامة بطولة السيدات المفتوحة للتنس في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، خلال الفترة من 23 إلى 25 نيسان/ أبريل الجاري، بمشاركة واسعة من لاعبات العراق.

وقال رئيس الاتحاد سيف العكيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستشهد مشاركة لاعبات تتراوح أعمارهن بين 14 و30 عاماً"، لافتاً إلى أن "ترتيب المشاركات سيتم وفق آخر تصنيف لكل لاعبة".

وأضاف أن "نظام المنافسات سيُحدد بناءً على عدد المشاركات، موضحاً أن المباريات ستقام بنظام مجموعتين، كل مجموعة من ستة أشواط، مع اعتماد شوط كسر التعادل من 10 نقاط كجولة فاصلة".

وبين العكيلي أنه "في حال التعادل داخل الشوط الواحد، سيتم اللجوء إلى نقطة فاصلة واحدة لحسمه"، مؤكداً أن "الاتحاد يعمل على استكمال كافة التحضيرات لضمان تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير، مع الحرص على مشاركة أبرز اللاعبات في المنافسات".