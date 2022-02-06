دهوك تحتضن بطولة الجمهورية لكرة السلة للناشئين

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاحد، انه سينضم بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات لفئة الناشئين، خلال الشهر الجاري في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد قرر تنظيم بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات لكرة السلة للناشئين من مواليد 2005 فما فوق، في الثامن عشر من الشهر الجاري وتستمر لغاية 23 منه".

وبين ان "البطولة ستقام في محافظة دهوك، وتم فتح باب تسجيل الفرق للمشاركة من الان وسيكون اخر يوم هو التاسع من الشهر الجاري".

واوضح ان "الفريق يتألف من 12 لاعباً ومدرباً وادارياً او مساعد مدرب مع رئيس وفد، اي ان يكون العدد بالمسميات المذكورة 15 شخصاً، كما لا يجوز التقليل من عدد اللاعبين والتعويض بإداريين".

واكد العميدي ان "الاتحاد العراقي لكرة السلة سيتحمل نفقات اجور تنقلات المنتخبات من محافظاتهم الى بغداد ذهابا وايابا، ونفقات السكن في فنادق دهوك وكذلك الطعام، وتأمين تجهيزات كاملة لكل وفد".

وختم بالقول ان "اللجنة المنظمة ستعقد اجتماعاً فنياً يسبق البطولة بيوم في مقر اقامة الوفود في الساعة التاسعة مساءً".