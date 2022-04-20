دهوك تجهز منتخب سلة العراق والاتحاد يتعاقد مع مدرب لياقة تركي

شفق نيوز / غادر المنتخب العراقي لكرة السلة العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، متوجهاً الى دهوك في إقليم كوردستان، للدخول في معسكر تدريبي داخلي استعدادا للمشاركات المقبلة.

وقال عضو اتحاد السلة خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق توجه اليوم إلى دهوك لإقامة أول معسكر تدريبي تحت إشراف المدرب الجديد محمد النجار، هناك ويستمر عشرة أيام".

وأضاف نجم، أن "المنتخب سيبدأ تدريباته تحت اشراف مدربه الجديد محمد النجار يساعده عقيل نجم، والذي سيقف على مستويات اللاعبين وعلى التشكيلة الأساسية التي سيختارها لتمثل المنتخب في الاستحقاقات الخارجية المقبلة".

وأشار إلى أن "الاتحاد تعاقد مع مدرب اللياقة التركي توناكي كيراتل، والمعالج التركي نبي كرفان، اللذان سيلتحقان بالمنتخب في المعسكر التدريبي في دهوك".

وكان المدرب محمد النجار، قد أعلن عن قائمته النهائية لتمثيل المنتخب، والتي ضمت اللاعبين ايهاب حسن، وعلي مؤيد، وكرار جاسم، وخالد كريم، وفريد رعد، وعبد الله مجيد، من نادي النفط.

واللاعبون محمد صلاح، وحسان علي، وعلي عبد الله، من نادي الشرطة، وديار احمد، وجاسم محمد، وعباس حكمت، من نادي نفط البصرة، ونورس ضرار، وسجاد حسين، من نادي دجلة الجامعة.

وتضمنت القائمة أيضاً حيدر جمعة، وعباس هادي، وذو الفقار فاضل، من نادي الحشد الشعبي، ومراد علي من نادي زاخو، وحسين زهير من نادي الحلة، وأحمد ثائر، وعلي عباس، من نادي الكهرباء، ومحمد امين عبد الخالق، وخالد حسن، من نادي غاز الشمال، واللاعب العراقي ديماريو مايفيلد من نادي ليغا ناسيونال الايطالي.